Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающиеся среды возглавит Николай Чубук - ныне директор Агентства по выплатам и поддержке сельского хозяйства, а во главе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты будет бывшая и.о. мэра Кишинева - Сильвия Раду. Такое объявление сделал лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк после еженедельного заседания формирования, на котором обсуждались перестановки в правительстве.
«Новое предложение для руководства Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - господин Николай Чубук, человек, хорошо знающий проблемы в этой области, у которого есть решения для большинства из них, у него отличные качества менеджера в государственных структурах. А во главе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты предлагается назначить госпожу Сильвию Раду, у которой богатый опыт управленца»,- заявил Влад Плахотнюк.
Лидер демократов уточнил, что решение по перестановке в правительстве было принято совместно с премьер-министром Павлом Филипом в результате оценки деятельности министров. И аналогичная практика будет применяться по мере необходимости, сообщает kp.md.
«В ходе последних перестановок зимой я очень ясно заявил, что оценку деятельности министров будут делать граждане, они непосредственно ощущают на себе деятельность правительства. То, что до выборов осталось несколько месяцев, вовсе не означает, что мы не должны делать перестановки, особенно, если того ждут семи граждане. Знайте, если потребуется, мы будем вносить изменения даже за месяц до выборов, поскольку правительство должно работать максимально эффективно»,- заявил Плахотнюк.
Он уточнил также, что Павел Филип представил свою оценку различных областей, в которых он ждёт большей эффективности от правительства, и это совпадает с ожиданиями граждан, которые они высказывали на сотнях встреч с представителями ДПМ.
Плахотнюк добавил, что в областях, которые затронут перестановки будут запущены масштабные проекты по модернизации, и для этого необходимо эффективное и смелое управление.
Более того, через несколько недель будет завершена и другая оценка - на этот раз уже государственных секретарей министерств. Дело в том, что в некоторых сферах есть проблемы, о которых сообщали сами министры. А потому необходимы серьёзные дискуссии на правительственной платформе, - заявил Влад Плахотнюк.
Лидер ДПМ отметил также, что глава кабмина Павел Филип пользуется доверием и поддержкой Демократической партии.
«Экономический рост показывает эффективность его и команды, которую он возглавляет»,- заявил Плахотнюк.
Николаю Чубуку 37 лет. В сентябре 2016 он возглавил Агентство по выплатам и поддержке сельского хозяйства. В период 2007-2010 Николай Чубук был замдиректора Юридического Управления при Министерстве сельского хозяйства и продовольственной промышленности. Николай Чубук свободно владеет румынским, русским и английским языками. Он является также магистром публичного управления с лицензиатом на факультете права. Николай Чубук женат, у него один ребёнок.
Сильвии Раду 46 лет. По специальности она менеджер, юрист и филолог. В период 2008-2015 она возглавляла Gas Natural Fenosa. В это время возглавляемая кб компания входила неоднократно в топ 10 самых лучших компаний по трудоустройству в Республике Молдова. Кроме того, UNICEF в Молдове отмечал ее как инициатора серии кампаний социального направления, а ее компания прославилась в том числе молодыми сотрудниками с ограниченными возможностями. В 2011 - названа почетным консулом Испании в Республике Молдова, будучи награждённой в 2014 званием кавалера Королевского Ордена Изабеллы Католической Фердинандом VII Испании. В период ноября 2015-мая 2018 Сильвия Раду исполняла обязанности мэра Кишинёва.
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Колумнист "КП" в Молдове