Певец Авраам Руссо обвинил Тельмана Исмаилова в своем похищении

Певец Авраам Руссо написал заявление в правоохранительные органы о том, что в 2004 году его похитили и избили по заказу бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники.

Следственный комитет 17 сентября возбудил уголовное дело об избиении и похищении Руссо. В тот же день задержали одного из подозреваемых — бывшего гендиректора ресторана "Прага" Заура Марданова, племянника Исмаилова. После задержания между Руссо и Мардановым состоялась очная ставка, сообщает meduza.io.

Следствие предполагает, что Исмаилов мог организовать похищение Руссо, чтобы тот отменил все свои концерты и в дальнейшем выступал только для предпринимателя и его гостей. Для похищения Исмаилов привлек Марданова, а тот — еще пять человек из своего окружения.

Адвокат Марина Русакова, представляющая Тельмана Исмаилова, считает, что в адрес ее клиента выдвинули «незаконные, надуманные и абсурдные» подозрения. Она назвала нелогичным, что Руссо подал заявление спустя 14 лет после похищения.