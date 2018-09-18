Ученые нашли неожиданные признаки древней разрушительной катастрофы

Международная группа ученых Британской геологической службы и Университета Данди в Шотландии обнаружила следы гигантской волны, которая обрушилась на Шетландские острова около 1,5 тыс. лет назад, сообщает BBC News.

Ученые проанализировали образцы горной породы, которые были взяты с различных участков на Шетландских островах. На них были обнаружены слои песка толщиной 7 см, над которыми лежал более толстый слой (35 см толщиной) темного торфа. Исследования показали, что данные отложения сформировались почти мгновенно, что объясняется гигантской волной, пишет Известия.ru.

До этого геологам было известно лишь об одной серии древних цунами, вызванной оползнем Стурегга. Это стихийное бедствие стало причиной исчезновения «британской Атлантиды» (Доггерленда).

С помощью нового открытия ученые пришли к выводу, что масштабные цунами и оползни могут происходить гораздо чаще, чем один раз в 100 тыс. лет, и необязательно связаны с ледниковыми эпохами.