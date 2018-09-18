Пост в соцсети спас семью от последствий урагана "Флоренс"

Местная жительница Брианна Перри узнала о потопе, когда находилась дома и смотрела телевизор. Женщина захотела встать, чтобы поговорить с матерью, и почувствовала под ногами воду. Затем она отключила всё электричество в доме и позвала спасателей на помощь, однако те не пришли. Вода прибывала очень быстро, поэтому женщине с матерью и бабушкой пришлось переместиться на чердак. В отчаянии она написала пост в соцсети, пишет life.ru.

— Если кто-нибудь может помочь… Наши машины под водой, как и наш дом. Мы застряли на чердаке. Телефон почти разрядился, пожалуйста, отправьте нам помощь, — говорилось в сообщении.

Твит девушки разлетелся по Сети и набрал более пяти тысяч ретвитов за пару часов. Благодаря этому волонтёры из Cajun Navy, которые занимаются спасением людей после стихийных бедствий, прибыли к дому пострадавших. Они помогли семье эвакуироваться.

После этого Перри с мамой и бабушкой поселилась в отеле. Однако на следующее утро потоп достиг и его пределов, и им снова пришлось эвакуироваться.

Семейство осталось без денег и жилья. Тут на помощь снова пришли соцсети — подруга Перри организовала благотворительную акцию по сбору средств. Твит вновь разошёлся в Интернете, за счёт чего пострадавшей семье удалось собрать более 2,2 тысячи долларов спустя пару часов.