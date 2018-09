Местная жительница Брианна Перри узнала о потопе, когда находилась дома и смотрела телевизор. Женщина захотела встать, чтобы поговорить с матерью, и почувствовала под ногами воду. Затем она отключила всё электричество в доме и позвала спасателей на помощь, однако те не пришли. Вода прибывала очень быстро, поэтому женщине с матерью и бабушкой пришлось переместиться на чердак. В отчаянии она написала пост в соцсети, пишет life.ru.

— Если кто-нибудь может помочь… Наши машины под водой, как и наш дом. Мы застряли на чердаке. Телефон почти разрядился, пожалуйста, отправьте нам помощь, — говорилось в сообщении.

Твит девушки разлетелся по Сети и набрал более пяти тысяч ретвитов за пару часов. Благодаря этому волонтёры из Cajun Navy, которые занимаются спасением людей после стихийных бедствий, прибыли к дому пострадавших. Они помогли семье эвакуироваться.

После этого Перри с мамой и бабушкой поселилась в отеле. Однако на следующее утро потоп достиг и его пределов, и им снова пришлось эвакуироваться.

Семейство осталось без денег и жилья. Тут на помощь снова пришли соцсети — подруга Перри организовала благотворительную акцию по сбору средств. Твит вновь разошёлся в Интернете, за счёт чего пострадавшей семье удалось собрать более 2,2 тысячи долларов спустя пару часов.

If anybody could help... our cars is under water and so is our house stuck in attic. Phone about to die please send help to 611 Watson ave, new bern. NC