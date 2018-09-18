Twitter вернёт хронологическую ленту

"Твиттер" заявил, что в ближайшее время в соцсети появится возможность вернуть хронологическую ленту. По словам представителей соцсети, об этом их попросили пользователи, передаёт Engadget.

По сообщению сервиса, "Твиттер" предлагает своим пользователям баланс между интересными и новейшими постами. По этой причине новостная лента сервиса состоит как из новых, так и из старых постов, которые юзер мог пропустить. Сервис пообещал, что в ближайшие несколько недель добавит возможность вернуть старую ленту: то есть посты в ней будут выстроены по хронологии, передает life.ru.

Алгоритмическая новостная лента представлена не только в "Твиттере", но и в "Фейсбуке", "Инстаграме", "ВКонтакте" и других соцсетях. Некоторые пользователи сервисов часто жалуются, что из-за этого часто видят в своей новостной ленте старые и нерелевантные публикации.