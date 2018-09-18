Эксперты Атлантического совета: Реформы в Молдове дают ожидаемый результат

Реформы в Молдове дают ожидаемый результат - рост экономики. К такому выводу пришли эксперты Атлантического совета в докладе «Стратегия для Молдовы». Представили его на дебатах в Вашингтоне, в которых участвовал председатель парламента Андриан Канду. По словам аналитиков, сейчас властям республики нужно продолжать амбициозную программу, начатую в 2016 году.

"Важно, что правительство уже сделало ряд изменений в экономической сфере, и в Молдове отмечается рост экономики В 2017 он составил 4,5%, сейчас - 5,2%", - сказал соавтор доклада Атлантического совета Тимоти Фэйрбэнкс.

"В рейтинге Всемирного банка Молдова в 2015 году занимала 63-е место, а сейчас поднялась на 44-е. Это большое достижение. Я считаю, что Молдова на верном пути", - сказал соавтор доклада Атлантического совета Андрес Аслунд.

Также эксперты озвучили основные угрозы для республики на региональной арене.

"Эти угрозы, как уже говорилось, - влияние России и коррупция. Торговые отношения с Россией, к сожалению, - фактор коррупции и причина для беспокойства. Мы уже отмечали проблему отмывания денег из России. Также Россия использует Газпром как геополитическое оружие и инструмент коррупции для кремлевской элиты", - отметил соавтор доклада Атлантического совета Андрес Аслунд.

Председатель парламента говорил о мерах стабилизации банковского сектора после аферы 14-го года.

"Восстановление финансово-банковской системы было первостепенной задачей, и в этом мы полагались на опыт МВФ и Всемирного банка. Мы многое изменили в законодательстве, и систему полностью очистили. Сейчас она на 90% находится под контролем иностранных инвесторов. Через несколько недель ожидается еще одна сделка - по привлечению американского капитала", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Следующим приоритетом спикер назвал сферу образования.

"Образование и подготовка человеческого капитала станет национальным приоритетом на следующие 5-10 лет. Мы можем быть хороши в планировании грандиозных проектов, но нам нужны люди для их реализации", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

По словам экспертов Атлантического совета, до парламентских выборов Молдове особенно важна международная поддержка. От нее же будет зависеть и дальнейшее развитие страны.