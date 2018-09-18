В Украине до 2020 года будут постепенно повышать тариф на газ

В Украине до 2020 года будут постепенно повышать тариф на газ. Как отметил глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев, это является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления соседней стране кредита.

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для того, чтобы рассчитаться со внешними долгами.

Украина получит кредит в 17,5 миллиардов долларов. Деньги должны были поступить в страну в конце прошлого года, но МВФ выдвинул ряд условий. Напомним, в начале этого года тарифы на газ в Молдове снизились на 20%.