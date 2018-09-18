"Отдам в хорошие руки": жительница Омска подарила новорожденную дочь незнакомке из Питера

Жительница Омска подарила свою новорождённую дочь учительнице из Санкт-Петербурга. Примечательно, что, ещё будучи беременной, она разместила в Интернете объявление, что, как только родит, отдаст малышку "бесплатно, но в хорошие руки".

Она пояснила, что решила подарить свою дочку, так как не смогла бы её содержать. 25-летняя девушка проживает с мамой в съёмной квартире, а отец ребёнка бросил её ещё до родов. В итоге она и решила разместить это объявление.

На её предложение ответила учительница из Санкт-Петербурга. 43-летняя женщина пояснила, что вырастила родного сына, воспитала приёмную дочь и готова заняться и третьим малышом. Она перевела роженице три тысячи рублей со словами, что это на памперсы, и пояснила, что хочет забрать девочку сразу после рождения. Более того, жительница Санкт-Петербурга даже подготовила поддельные документы на ребёнка.

Малышку передали в омском аэропорту. Её по фальшивому свидетельству перевезли в Санкт-Петербург. Никто из сотрудников воздушной гавани не заподозрил неладного. Однако тревогу подняла хозяйка квартиры, которая сдавала жилье роженице. Она удивилась, что девушка вернулась из роддома без дочки, и, когда не смогла добиться чёткого ответа, обратилась в полицию.

В итоге правоохранители задержали и мать ребёнка, и учительницу. После дачи показаний их отпустили под подписку о невыезде. Однако теперь им грозит до десяти лет лишения свободы, пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.