Жительница Омска подарила свою новорождённую дочь учительнице из Санкт-Петербурга. Примечательно, что, ещё будучи беременной, она разместила в Интернете объявление, что, как только родит, отдаст малышку "бесплатно, но в хорошие руки".
Она пояснила, что решила подарить свою дочку, так как не смогла бы её содержать. 25-летняя девушка проживает с мамой в съёмной квартире, а отец ребёнка бросил её ещё до родов. В итоге она и решила разместить это объявление.
На её предложение ответила учительница из Санкт-Петербурга. 43-летняя женщина пояснила, что вырастила родного сына, воспитала приёмную дочь и готова заняться и третьим малышом. Она перевела роженице три тысячи рублей со словами, что это на памперсы, и пояснила, что хочет забрать девочку сразу после рождения. Более того, жительница Санкт-Петербурга даже подготовила поддельные документы на ребёнка.
Малышку передали в омском аэропорту. Её по фальшивому свидетельству перевезли в Санкт-Петербург. Никто из сотрудников воздушной гавани не заподозрил неладного. Однако тревогу подняла хозяйка квартиры, которая сдавала жилье роженице. Она удивилась, что девушка вернулась из роддома без дочки, и, когда не смогла добиться чёткого ответа, обратилась в полицию.
В итоге правоохранители задержали и мать ребёнка, и учительницу. После дачи показаний их отпустили под подписку о невыезде. Однако теперь им грозит до десяти лет лишения свободы, пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Комментарии
- Австралийка восемь лет имитировала рак ради внимания к себе
- Умер самый старый дельфин, живший в неволе
- Цирковой верблюд напал на детей от испуга
- Дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска
- 97-летнего принца Филиппа заметили за рулем "Ленд Ровера"
- Пост в соцсети спас семью от последствий урагана "Флоренс"
- Честный школьник вернул найденные на дороге 10 тысяч долларов
- Многодетная мать раскрыла эффективный способ сэкономить на еде
- Карусель начала разваливаться на ходу в Англии. ВИДЕО
- Илон Маск назвал имя первого в мире туриста, который отправится к Луне
- Австралийка восемь лет имитировала рак ради внимания к себе
- Парламент предоставил 25 мест на стажировку в период осенней сессии-2018
- Голландские эксперты разработают стратегию управления отходами в Новоаненском районе
- Более тысячи учащихся ПТУ выбрали обучение в рамках дуальной системы
- Андриан Канду встретился в Вашингтоне с американским сенатором
- В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро
- Ученые объяснили феномен "колодца Тора"
- Пляж Одессы атакуют медузы. ФОТО
- Семь человек умерло после посещения музыкального фестиваля
- Более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
- Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- "Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове