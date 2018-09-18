97-летнего принца Филиппа заметили за рулем "Ленд Ровера"

Супруг Королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, которому в июне исполнилось 97 лет, был сфотографирован папарацци за рулем Land Rover близ резиденции Балморал в области Абердиншир.

Снимок был сделан в субботу, 15 сентября, сообщает The Sun.

Издание отмечает, что это первое появление принца с 24 июня, когда он появился на состязаниях по поло в Виндзоре, пишет Известия.ru.

13 апреля Филипп был выписан из больницы после операции по замене тазобедренного сустава. Несмотря на это, супруг королевы не отказался от вождения.