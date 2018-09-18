ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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