Цирковой верблюд напал на детей от испуга. ВИДЕО

В американском городе Питтсбург цирковой верблюд чего-то испугался и ранил несколько детей и одного взрослого. Об этом сообщили на Lenta.ru.

Приехавший в городок цирк Shrine Circus сделал перерыв между представлениями чтоб дать детям покататься на верблюде и сфотографироваться, однако ивотное чего-то испугалось и начало буянить, от чего травмировало шесть детей и одного взрослого, передает MIGnews.com.



Несмотря на произошедшее, представление не стали прерывать, так как большинство получило несерьезные травмы, лишь один ребенок сломал руку.



По словам руководителя цирка Пола Ливи, за 69 лет с ними ни разу не было происшествий. "К сожалению, это первый раз, но мы готовы к таким вещам, у нас есть страховка на этот случай", - отметил он.