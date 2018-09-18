США снизили количество принимаемых беженцев

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с первого октября страна примет до 30 тысяч беженцев за год и до 280 тысяч просителей политического убежища.

"Наше предложение о приеме до 30 000 беженцев в соответствии с новыми ограничениями отражает давнюю историю Соединенных Штатов как наиболее щедрую нацию в мире в отношении иммиграции и помощи, основанной на защите", - написал он на своей странице в Twitter.

Our proposal of resettling up to 30,000 refugees under a new ceiling reflects the United States' longstanding record as the most generous nation in the world for protection-based immigration and assistance. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 18, 2018

Позже он добавил, что США отдают предпочтение курсу действий, которые позволяют беженцам безопасно и добровольно возвращаться на родину, когда это позволяют условия. Таким образом, считает госсекретарь, Америке удается достигать наилучших результатов в гуманитарных вопросах, согласно давней американской миграционной политике, передает MIGnews.com.



Кроме того, Помпео отметил, что на данный момент на территории США находится около 800 тысяч просителей убежища, заявки которых предстоит обработать.



Напомним, в преддверии 2018-го финансового года президент США Дональд Трамп снизил максимум мигрантов, принимаемых Штатами до 45 тысяч в год.