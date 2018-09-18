Безопасность в регионе, а также вызовы в адрес безопасности и решения, продвигаемые молдавскими властями, обсудили на состоявшейся в Вашингтоне встрече председатель парламента Андриан Канду и сенатор Рон Джонсон, глава подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, член Комитета по международным отношениям сената.
Спикер парламента поблагодарил сенатора Рона Джонсона за согласие продвигать резолюцию в поддержку Республики Молдова в сенате США, передает Молдпрес со ссылкой на Управление парламента по связям с общественностью.
Андриан Канду рассказал о законодательных мерах, принятых для обеспечения информационной безопасности страны и противодействия информационным вызовам. В частности, спикер парламента коснулся законов, разработанных экспертами и принятых законодательным форумом для укрепления местной прессы, в том числе путем предоставления новых возможностей для развития.
Андриан Канду сообщил о принятии законодательства, необходимого для выполнения работ по подключению к электрической системе и строительству газопровода Яссы-Унгень-Кишинэу, а также об утверждении Национальной стратегии обороны на 2018-2021 гг.
Спикер поблагодарил сенатора за резолюцию конгресса США в поддержку Республики Молдова, Грузии и Украины. Он напомнил и о Парламентской ассамблее Молдовы, Грузии и Украины, которая соберется в сентябре на первое заседание в Грузии.
Также в контексте проблем безопасности председатель парламента отметил успехи властей в управлении проектами, которые призваны приблизить людей с двух берегов Днестра.
Андриан Канду также рассказал о действиях властей по диверсификации рынков сбыта молдавской продукции.
Спикер также провел встречи с послом вице-президентом Института мира в США Уильямом Тейлором, а также с официальными лицами Государственного департамента.
Андриан Канду находится в США в качестве вице-председателя Демократической партии Молдовы, расходы на эту поездку покрыты не счет государственных средств.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Хорошо пойдут дела на бирже.
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Колумнист "КП" в Молдове