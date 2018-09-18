Андриан Канду встретился в Вашингтоне с американским сенатором

Безопасность в регионе, а также вызовы в адрес безопасности и решения, продвигаемые молдавскими властями, обсудили на состоявшейся в Вашингтоне встрече председатель парламента Андриан Канду и сенатор Рон Джонсон, глава подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, член Комитета по международным отношениям сената.

Спикер парламента поблагодарил сенатора Рона Джонсона за согласие продвигать резолюцию в поддержку Республики Молдова в сенате США, передает Молдпрес со ссылкой на Управление парламента по связям с общественностью.

Андриан Канду рассказал о законодательных мерах, принятых для обеспечения информационной безопасности страны и противодействия информационным вызовам. В частности, спикер парламента коснулся законов, разработанных экспертами и принятых законодательным форумом для укрепления местной прессы, в том числе путем предоставления новых возможностей для развития.

Андриан Канду сообщил о принятии законодательства, необходимого для выполнения работ по подключению к электрической системе и строительству газопровода Яссы-Унгень-Кишинэу, а также об утверждении Национальной стратегии обороны на 2018-2021 гг.

Спикер поблагодарил сенатора за резолюцию конгресса США в поддержку Республики Молдова, Грузии и Украины. Он напомнил и о Парламентской ассамблее Молдовы, Грузии и Украины, которая соберется в сентябре на первое заседание в Грузии.

Также в контексте проблем безопасности председатель парламента отметил успехи властей в управлении проектами, которые призваны приблизить людей с двух берегов Днестра.

Андриан Канду также рассказал о действиях властей по диверсификации рынков сбыта молдавской продукции.

Спикер также провел встречи с послом вице-президентом Института мира в США Уильямом Тейлором, а также с официальными лицами Государственного департамента.

Андриан Канду находится в США в качестве вице-председателя Демократической партии Молдовы, расходы на эту поездку покрыты не счет государственных средств.