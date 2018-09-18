Более тысячи учащихся ПТУ выбрали обучение в рамках дуальной системы

Более 1100 учащихся из 25 профессионально-технических училищ Молдовы выбрали в этом году обучение в рамках дуальной системы. Около 70 частных компаний и государственных учреждений предоставили места для их подготовки. Такие данные обнародовало Министерство просвещения, культуры и исследований.

В рамках этой образовательной системы учащиеся посвящают 70% учебного времени практическим занятиям на предприятии и 30% – теоретическим познаниям в профтехучилище. В дополнение к стипендии учащиеся получают зарплату, равную 2/3 минимальной гарантированной заработной платы в реальном секторе, передает Молдпрес.

По окончании учебы, которая длится не более двух лет, учащийся получает подтверждение от компании, что является опытным сертифицированным специалистом.

По данным Минпросвета, в 2017-2018 учебном году около 50 компаний подписали контракты на обучение азам профессии почти с 600 учащимися, а в 2016-2017 учебном году их было только 100.

Дуальное обучение внедряется по всей стране, начиная с этого учебного года. Оно предусматривает, что профессионально-технические учебные заведения, колледжи и передовые центры на основании общего соглашения с экономическими агентами могут обучать азам профессии по дуальной системе. Реформа в этой области осуществляется при поддержке Германского агентства международного сотрудничества.