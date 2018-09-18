Голландские эксперты разработают стратегию управления отходами в Новоаненском районе

Местная стратегия и план действий по функциональной службе управления отходами будут разработаны в районе Анений Ной. Проект будет внедрять группа экспертов из Нидерландов, которые недавно посетили Центральный регион развития.

В результате сотрудничества голландских специалистов и местных властей района Анений Ной будет разработана программа по созданию трех микрозон по управлению твердыми отходами. Они обеспечат стабильную работу услуги во всех 25 населенных пунктах района, передает Молдпрес.

«На разных уровнях обсуждается необходимость эффективной деятельности по охране окружающей среды. Только экологические мероприятия должны начинаться в стране. Мы очень рассчитываем на этот стратегический план, который позволит существенно улучшить управление твердыми отходами в населенных пунктах, а значит, и повысить уровень жизни людей», - сказала примар села Телица района Анений Ной Родика Руссу.

Визит голландских экспертов в Республику Молдова является частью Общеевропейской инициативы CONNECT. Программа предоставляет экспертные знания в различных областях около ста тысячам муниципалитетов в странах ЕС и за его пределами.