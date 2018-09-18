Парламент предоставил 25 мест на стажировку в период осенней сессии-2018

Парламент Республики Молдова предоставляет 25 мест для прохождения стажировки в период осенней сессии в секретариатах постоянных комиссий и в управлениях Секретариата законодательного собрания. Претендовать на участие в программе стажировки могут студенты последних курсов, лица, обучающиеся в магистратуре и докторантуре, молодые специалисты из академических и научных кругов, представители гражданского общества.

Стажёры будут участвовать в процессе анализа, составления и управления законодательными актами, в процедуре законодательной экспертизы, в заседаниях парламентских комиссий и иных мероприятиях в рамках подразделений Секретариата парламента. Возраст кандидатов должен составлять до 30 лет, они должны владеть румынским языком и одним из языков международного общения, не иметь непогашенных судимостей или других правовых ограничений на работу в государственных учреждениях, передает IPN.



Молодые люди должны иметь средний балл не ниже 8,5 на последней академической сессии, или, в случае работающих лиц, обладать опытом работы до двух лет в рамках какой-либо неправительственной организации. Помимо этого, они не должны приходиться супругом/супругой, родственником или свойственником, вплоть до третьей степени родства, кому-либо из чиновников, работающих в том подразделении Секретариата парламента, на прохождение стажировки в котором претендует соискатель.



Пакет документов для участия в конкурсе можно подать лично или направить по почте, до 28 сентября, по адресу: муниципий Кишинёв, пр-кт Штефана чел Маре, 105, Секретариат парламента Республики Молдова, Кадровое управление, либо по электронной почте resurseumane@parlament.md.



Длительность программы стажировки в парламенте Республики Молдова составляет до 3 месяцев, она проводится два раза в год, в период очередных сессий парламента (февраль – июль и сентябрь – декабрь). Парламент проводит программы стажировки с 2014 года.