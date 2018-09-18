Тело вывез в чемодане на такси. Житель Чебоксар задушил жену из-за развода

Житель Чебоксар убил свою жену, а её тело вывез в лес на такси в чемодане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В связи с исчезновением женщины в правоохранительные органы обратился отец 37-летней. Он пояснил, что дочь пропала 8 сентября текущего года. Причин куда-либо уехать или сменить место жительства не было, из-за чего следователи завели уголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.

В ходе проверки правоохранители изучили камеры видеонаблюдения, установленные на подъезде жилого дома. Около 22:30 8 сентября они зафиксировали мужчину, похожего на её мужа, который выносит из подъезда большую сумку и укладывает её в такси.

Они решили допросить мужчину. В итоге он признался в убийстве жены и показал место, где закопал чемодан. На шее погибшей была верёвка.

Как пояснил задержанный, убийство произошло на фоне ссоры, которая случилась в связи с предстоящим разводом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс жене несколько ударов в область головы, а затем задушил её верёвкой. Известно, что у супругов осталось двое малолетних детей.