Cносили старинный театр, нашли горшочек с золотом. История почти сказочная: кто-то вспомнит лепреконов, кто-то – Буратино, но, поскольку дело происходит в Италии, золото (почти предсказуемо) оказалось римским, а «горшочек» — вместительной каменной амфорой.
Адрес открытия – Италия, Ломбардия, город Комо, театр Крессони. Вернее, бывший театр: историческое здание 1870 года уже двадцать лет стояло заброшенным, и власти дали разрешение на его снос для строительства элитного жилья (фасад, впрочем, должны сохранить). Однако теперь будущим владельцам престижной недвижимости придется подождать: все работы остановились после того, как под развалинами театра строители обнаружили треснувший сосуд, доверху заполненный золотыми монетами, пишет Вести.ru.
Одного этого сосуда было бы достаточно для остановки строительства: прибывшие на место археологи сразу отметили его необычную форму, напоминающую амфору или погребальную урну с двумя ручками и крышкой, а также нетрадиционный для амфор материал – сосуд оказался не глиняным, а каменным, выточенным из стеатита (мыльного камня).
Фото: Corriere di Como
Тем не менее внимание археологов предсказуемо быстро переключилось с сосуда на его содержимое. Никто из местных специалистов не видел золотых монет в таком количестве: кладов подобного размера и ценности в северной Италии никогда прежде не находили.
Со слов археологов СМИ уже сообщили, что сосуд содержит около 300 римских солидов V века нашей эры. Золотые солиды (от лат. solidus — твердый, прочный, массивный) были самой ценной, самой надежной денежной единицей Римской империи – как Западной, так и, позже, Восточной. На один солид, к примеру, можно было купить несколько сотен фунтов зерна.
Монеты из Комо имеют тот же вес, что и все ранее найденные солиды: 4,55 грамма. Несмотря на почтенный возраст, они превосходно сохранились, изображения на аверсе и реверсе отчетливо видны и проблем с датировкой клада, по всей видимости, не возникнет.
Итальянские журналисты подсчитали, что общая стоимость найденных монет может превышать миллион евро, и это без учета стоимости сосуда, который также имеет немалую историческую ценность, и других предметов, которые могут оказаться внутри.
Однако эти подсчеты несколько преждевременны: сосуд и его золотое содержимое лишь недавно перевезли в государственный центр реставрации в Милане, где находка будет тщательно изучена, сообщает Science Alert.
Фото: eNCA
Консервация, реставрация и лабораторные исследования находки могут занять больше времени, чем обычно: оказалось, что солиды были «упакованы» в плотные стопки с помощью какого-то органического материала, разложившегося за столетия. Монеты придется извлекать по одной, отделяя от остальных с большой осторожностью.
Пока ученые смогли успешно извлечь лишь 27 монет из предполагаемых трехсот. Все они были отчеканены в V веке при пяти разных императорах. Список правителей в хронологическом порядке выглядит так: Гонорий (годы правления 395-423), Валентиниан III (425-455), Либий Север (461-465), Антемий (467-472) и Лев I Макелла (457-474), император Восточной Римской империи.
Таким образом, среди 27 монет нет ни одной младше 474 года. В 476-м, как известно, Западная Римская империя прекратила свое существование, и это делает находку чрезвычайно любопытной: до недавних пор считалось, что денежные потоки в экономике агонизирующей империи значительно сократились, а такое фантастическое количество золота было просто непредставимо.
С другой стороны, в римское время недалеко от «театра» располагался городской форум – главная деловая площадка для торговцев, жрецов и прочих состоятельных граждан, которым нужно было где-то хранить крупные наличные средства. Впрочем, версия об одиноком скряге, трясущемся над своим златом, тоже пока не исключается.
Самая многообещающая подсказка скрывается в истории города. Колонию Новум Комум (Novum Comum) на западном берегу озера Ларий (ныне озеро Комо) основал сам Юлий Цезарь, присвоив всем местным жителям римское гражданство. Это была территория Цизальпийской (предальпийской) Галлии, из чего следует, что совсем рядом находятся Альпы и пути к новым землям (от современного Комо до швейцарской границы всего 6 км), а местными жителями были галлы, они же кельты – давние, но успешно покоренные противники Рима.
За пять веков, прошедших со времен основания колонии, в Комо изменилось многое, кроме стратегического расположения на крупном озере в предгорьях Альп. В городе дислоцировались армейские подразделения для защиты северных подступов к центру империи и охраны дорог, ведущих через Альпы. А также здесь находился префект флота Комо (Classis Comensis), одного из «пресноводных» подразделений флота Римской империи.
Весьма вероятно, что найденное под театром золото предназначалось для выплаты жалования «солдатам и матросам», стоявшим на страже рубежей римской родины в смутное время. Но судьба империи уже была предрешена.
Сейчас историки пытаются восстановить историю места, где были найдены монеты. Театр Крессони был построен в 1870 году, а раньше, примерно с 1300 по 1700 год, здесь находились церковь и монастырь. Удивительно, что строительство прошлых веков не затронуло выбранный римлянами тайник, оказавшийся чрезвычайно надежным хранилищем. Археологи намекают, что при осмотре стройплощадки нашли следы римских построек, но что именно – пока не сообщают.
Фото: Cusa
Помимо монет и золотого слитка, в сосуде были обнаружены два неких артефакта, без подробностей. Однако дальнейший «разбор» содержимого сосуда может выявить и другие ценные предметы, способные прояснить историю клада. Исследователи обещают сделать послойный анализ содержимого сосуда, чтобы выяснить, как именно монеты оказались внутри: одновременно или их подкладывали в «сейф» в течение какого-то времени.
«Историческая и культурная значимость находки бесспорна, но мы пока не знаем всех подробностей. Однако эти места оказались настоящим сокровищем для археологов, а это открытие стало еще одним поводом для гордости», — заявил Альберто Бонизоли, министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, прибывший по такому случаю в Комо.
Что думают представители компании-застройщика – неизвестно: вместо элитного жилья на развалинах театра Крессони власти планируют организовать масштабные археологические раскопки.
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