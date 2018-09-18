Владелец одного из японских ресторанов в Баварии отказал немецкому бодибилдеру Ярославу Бобровскому в посещении своего заведения. Причиной стал предыдущий визит спортсмена, который, заплатив 16 евро за вход, съел 100 тарелок самых изысканных суши.
Ресторан, в который наведался Бобровский, имеет особый статус: это заведение, где платишь только за вход, а съесть можно столько, сколько сможешь. И вот спортсмен за 16 евро сумел оприходовать порцию, рассчитанную как минимум на пять человек, пишет Вести.ru.
"Он в буквальном смысле ест за пятерых, — цитирует владельца ресторана британская The Sun. – Это совершенно не нормально. Я после 13 тарелок был бы уже мертвый, а он каждый раз заказывал новую порцию по 5-7 штук. Другие гости спрашивали, остались ли у нас еще суши".
Бобровский при этом пояснил, что никаких правил не нарушил, а свой столь необычный аппетит объяснил тем, что он придерживается диеты, в ходе которой требуется воздерживаться от еды на протяжении 20 часов, но потом можно есть все, что нравится и в любом количестве.
Комментарии
- В отеле Дубая появился золотой капучино
- Лауреат Эмми сделал предложение девушке со сцены
- Walmart уберет из продажи одежду с символикой СССР
- В Италии открыли отель для кошек с шеф-поваром и развлечениями
- Под старым театром нашли "горшочек с золотом" на миллион евро
- Тело вывез в чемодане на такси. Житель Чебоксар задушил жену из-за развода
- Австралийка восемь лет имитировала рак ради внимания к себе
- Умер самый старый дельфин, живший в неволе
- Цирковой верблюд напал на детей от испуга. ВИДЕО
- Дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска
- Google сделал онлайн-путеводитель по городам для тех, кто не любит планировать свой отдых
- СМИ: Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов
- Лидеры КНДР и Южной Кореи посетили концерт в Пхеньяне
- В отеле Дубая появился золотой капучино
- В Кишиневе задержали серийного грабителя
- В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро
- Ученые объяснили феномен "колодца Тора"
- Более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
- В Кишиневе откроют первый центр стерилизации бездомных собак
- Глава Apple объяснил, почему новые "айфоны" так дорого стоят
- Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- "Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети
- Плахотнюк отвечает на критику оппозиции: сильные подвергаются нападкам, а некоторые хотят на этом построить политическую карьеру
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове