В Италии открыли отель для кошек с шеф-поваром и развлечениями

В итальянском городе Павия открылся 5-звездочный отель для кошек. Владельцы уверяют, что он кардинально отличается от обычных гостиниц для животных.

Постояльцы отеля смогут разместиться в отдельных номерах, в их распоряжении также развлекательные залы и специальное меню, за которое отвечает шеф-повар. Хозяева гостиницы уверяют, что в их заведении все будет не так, как в стандартных пансионах, где питомцев часто держат в клетках и особо о них не заботятся, передает Вести.ru.

При этом цена пребывания в отеле не сильно бьет по карману – сутки обойдутся в 15 евро. В эту сумму включено все, в том числе, и питание.

Чтобы оставить своего кота или кошку в отеле, хозяину потребуется предоставить сертификат о прививках и заключение от ветеринара.