У комаров обнаружились вкусовые предпочтения

Американские и английские ученые выявили набор генов в ДНК человека, которые привлекают кровососущих насекомых. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Genotek, это позволит создать новый вид репеллентов для людей, особо страдающих от укусов комар

Ранее считалось, что насекомых-вампиров привлекает запах веществ, которые вырабатывают кожа и человеческие органы, передает 360tv.

Чтобы понять, почему одни люди привлекают москитов больше других, ученые проанализировали данные 84 тысяч добровольцев. Выяснилось, что еще одним фактором, притягивающим кровососов, является реакция иммунной системы на слюну комаров.

Всего ученые выделили 15 генов, которые влияют на привлекательность человека для этих насекомых. Также выяснилось, что комары охотнее кусают женщин, чем мужчин.