Появился первый трейлер фильма "Капитан Марвел"

Бри Ларсон и Marvel показали первый трейлер фильма "Капитана Марвел". Премьера блокбастера назначена на 7 марта 2019 года.

"Капитан Марвел" — первый проект студии Marvel с женским персонажем в главной роли. Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) обретает суперсилу после эксперимента с неким инопланетным прибором. Она получает возможность летать и питаться энергией, передает 360tv.

Оказывается, что ее ДНК смешался с геномом пришельца из расы кри, которой руководит Мар-Велл (Джуд Лоу). Так Кэрол становится мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел. Его команда стоит на защите мира во вселенной. При этом его противник — Талос (Бен Мендельсон) — желает захватить Землю.

Бри Ларсон в своем Instagram опубликовала первую официальную афишу фильма. Подпись к фото гласит: "Смотри, мама, я супергерой".