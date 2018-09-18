Сгорели заживо. Пассажирский автобус врезался в бензовоз в Иране

По меньшей мере 21 человек погиб в результате ДТП с пассажирским автобусом и бензовозом в иранской провинции Исфахан, сообщило агентство ISNA со ссылкой на полицию.

После аварии бензовоз воспламенился, практически все пассажиры сгорели заживо. Троих пострадавших доставили в местный госпиталь, передает 360tv.

Выжившие вспоминают, что в дороге они спали и проснулись от столкновения машин.

"Газ и нефть разлились по всей моей одежде, и я был в огне, но сумел выйти через заднюю часть автобуса. Нас было шесть или семь человек, которые успели выбраться. Мы не успели сделать и двух-трех шагов, как танкер взорвался. Автобус полностью был в огне", — рассказал один из пассажиров автобуса.

Столкновение автомобилей произошло ночью, когда автобус направлялся из Тегерана в Керман.