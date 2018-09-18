Подозреваемые в убийстве граждане Молдовы задержаны на территории Румынии

Двое мужчин, 25 и, соответственно, 35 лет, уроженцы района Ниспорень и Хынчешть, были задержаны сегодня утром, 18 сентября, за подозрение в убийстве. Они скрывались на территории Румынии, где были задержаны и должны быть выданы молдавским властям.

По сообщению полиции, двое мужчин были задержаны после того, как сожительница одного из подозреваемых обнаружила в уборной кости в своем хозяйстве из района Ниспорень, передает IPN.



В результате судмедэкспертизы была установлена личность убитого. Установлено, что подозреваемые ударил жертву несколько раз в область груди, после чего бросили труп в уборную. Убийство было совершено в июле этого года после того, как подозреваемые, вместе с жертвой, употребили спиртные напитки дома у одного из них.



На данному факту было возбуждено уголовное дело за умышленное убийство. В соответствии с положениями действующего законодательства, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным заключением.