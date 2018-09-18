Лауреат Эмми сделал предложение девушке со сцены

Американский режиссер Гленн Вейс, ставший лауреатом премии Эмми, сделал предложение своей девушке прямо со сцены. Этот момент позже был опубликован на сайтах мировых СМИ.

К своей возлюбленной Вейс обратился во время получения ему премии Эмми за лучшую режиссуру комедийно-музыкального шоу. Изначально кинематографист вспомнил в своей речи о матери, после чего обратился к своей возлюбленной Джен Свендсен, пишет Корреспондент.

"Тебе, наверное, интересно, почему я не люблю называть тебя своей девушкой? Потому что я хочу называть тебя своей женой", - отметил он.

Джен Свендсен была крайне удивлена услышанным, и не скрывала своих бурных эмоций. После этого она поднялась к своему возлюбленному на сцену и приняла предложение руки и сердца.