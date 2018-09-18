В Кишиневе задержали серийного грабителя

Полиция задержала на 30 дней серийного грабителя из столицы. На его счету несколько краж. Одну из них он совершил на Буюканах 11-го августа, украв из оставленного без присмотра авто две сумки с личными вещами.

Ущерб составил 23 тысячи леев. А в мае, тоже на Буюканах, он воспользовавшись невнимательностью жертвы, стащил перфоратор стоимостью 2600 леев, прямо у порога супермаркета, передает canal3.

Раньше 49-летний мужчина был судим за аналогичные преступления. Ему грозит штраф до 67-ми тысяч леев или до 4 лет тюрьмы.