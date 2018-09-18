В отеле Дубая появился золотой капучино

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае добавил в свое утреннее меню золотой капучино. Об этом сообщает Emirates Woman.

Посетителям отеля ежедневно с 08.00 до 11.00 предлагают отведать чашку кофе почти за 24 доллара. Стоимость напитка объясняется тем, что он украшен золотой фольгой из 24-каратного итальянского золота, пишет Корреспондент.

К кофе также подают шоколадный зефир Grand Cru Guanaja, украшенный такими же золотыми хлопьями.

О количестве желающих испробовать золотой напиток пока не сообщают.