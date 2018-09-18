Google сделал онлайн-путеводитель по городам для тех, кто не любит планировать свой отдых

Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.

Новый инструмент рекомендует туры, достопримечательности и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей и бесплатные экскурсии.

Списки включают руководства для новичков, исследователей скрытых мест, гурманов, поклонников Instagram и творческих натур, передает Моя Планета.