Сильвия Раду и Николай Чубук прокомментрировали выдвижение своих кандидатур на посты министров

Будучи не связанным с политикой министром, я буду работать на благо граждан Молдовы, написала в фэйсбук кандидат на должность главы Минздрава, труда и соцзащиты Сильвия Раду. Она также поделилась видением своих первостепенных задач.

Раду отметила, что предложение возглавить ведомство было для нее неожиданным. "Я человек, который работает в области менеджмента. У меня есть опыт, который может быть полезен. Надеюсь, он пригодится мне в реформировании двух наиболее чувствительных областей: в здравоохранении и в социальной сфере",- заключила она.



А кандидат на должность министра сельского хозяйства и окружающей среды Николай Чубук отметил, что для него это своего рода вызов, но он все же решил принять предложение премьера и руководства ДПМ.



"Это важное проявление доверия и большая отвественность. Если мою кандидатуру утвердят и меня назначат на эту должность, я приложу максимум усилий и отвественности, чтобы достичь намеченных целей. Подробнее о своих планах расскажу, если меня назначат", - сказал Николай Чубук.



Между тем, нынешний глава Минсельхоза Ливиу Волконович написал в соцсети, что для него это был необычный опыт. "Это был период, когда наша небольшая команда работала на полную мощь. Но, результаты не всегда зависят от приложенных усилий. Хочу поблагодарить коллег из министерства и правительства в целом, за все хорошее, что нам удалось сделать вместе", - добавил чиновник.



А министр здравоохранения Светлана Чеботарь написала в фэйсбук, что ее главной задачей в качестве главы ведомства было внедрение реформ и улучшение ситуации в этих областях. Она тоже поблагодарила кабмин, парламент и партнеров по развитию за предоставленную поддержку.



