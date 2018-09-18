Американские исследователи из Северо-Западного университета штата Иллинойс открыли новую концепцию классификации типов личности людей. Об этом сообщает портал Medical Express.
Современная психология выделяет пять измерений личности: экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом. Относительно этих измерений психологи выделяют три типа личности: люди, чрезмерно контролирующие себя, люди, не способные держать себя в руках, и люди с устойчивой психикой, передате life.ru.
Анализ новых данных позволил исследователям расширить категории черт. Специально обученный искусственный интеллект анализировал анкеты более полутора миллионов человек со всего мира, обработав информацию, которую собирали десятки лет.
Изначально ИА выделил 16 типов личности, но после уточнения параметров список сократился до четырёх: "типичный", "замкнутый", "эгоцентрик" и "образец для подражания".
"Типичный" человек открыт и обладает высоким уровнем экстраверсии, однако они практически не открыты новому опыту. Согласно данным, женщин в этой категории больше, чем мужчин.
"Замкнутый" эмоционально стабилен, обращён в себя и закрыт. Несмотря на это, он может находить точки соприкосновения с другими людьми.
"Образцам для подражания" свойственна устойчивая психика, они открыты и даже зависимы от получения новых знаний и опыта, а также сговорчивы. Такой типа чаще встречается среди женщин.
"Эгоцентрики" обладают высокой экстраверсией, но что касается сознательности, способности находить компромиссы и открытости новым знаниям — здесь их показатели ниже среднего.
Как отмечается, в течение жизни люди меняют типы личности. Эгоцентричность чаще всего человек проявляет в молодости. Такая модель свойственная подросткам мужского пола. С возрастом у большинства повышается вероятность стать "образцом для подражания".
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Колумнист "КП" в Молдове