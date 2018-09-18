Политологи: Перестановки в правительстве были необходимы, чтобы дать новый импульс реформам

Перестановки в правительстве были необходимы, чтобы дать новый импульс реформам, - считают политологи. А предложенные кандидаты, по их словам, с новыми задачами справятся.

"От министерства сельского хозяйства и регионального развития зависит экономика страны. А с другой стороны, речь идет о еще более чувствительной сфере - здравоохранении и социальной защите. Партия, находящаяся у власти, использует все ресурсы, чтобы добиться ощутимых результатов", - говорит политический аналитик Александр Кузнецов.

Также эксперты отмечают, что перестановки в преддверии выборов - это смелое решение.

"Демократическая партия, очевидно, хочет сказать избирателям, что ставит перед этой обновленной командой задачу руководить страной и после выборов", - сказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

У президента, по словам аналитиков, нет причин отклонить предложенные кандидатуры министров.

"Если президент воспротивится, будет просто смешно. Ведь речь идёт о перестановках, лишённых политической подоплёки и направленных на эффективность работы правительства", - отметил политический аналитик Виталий Катанэ.