В Таиланде смартфон в кармане полицейского остановил пулю в перестрелке

Смартфон, лежавший в кармане брюк, спас полицейского во время перестрелки с бандитом в курортном городе Паттайя в Таиланде от серьезного пулевого ранения, сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Перестрелка произошла поздно вечером в прошлую субботу в ресторане морепродуктов в районе На Клыа в Паттайе. Один из "авторитетов" местной оргпреступности праздновал в ресторане свой день рожденья и в ходе застолья вступил в громкую перепалку с одной из женщин, своих гостей, пишет РИА Новости.

"Авторитет" угрожал убить женщину, и сержант полиции, ужинавший за соседним столиком вместе со своим коллегой из другой провинции, вступился за даму. Тогда бандит выхватил пистолет и открыл огонь почти в упор по полицейскому, который при первом выстреле прыгнул на столик бандита и выхватил свое оружие.

Одна пуля бандита прошла мимо, когда сержант запрыгивал на стол, второй пулей сержант был ранен в руку, а третья попала ему в бедро, точно в то место, где в кармане лежал iPhone. Смартфон остановил пулю, она не смогла его пробить насквозь, сообщает издание. Газета приводит фотографию смартфона с треснувшим стеклом и углублением от пули в верхнем правом углу.

Сержант успел еще до попадания в смартфон, сразу после ранения в руку, сделать два ответных выстрела.

Когда он упал со стола, отброшенный попаданием в бедро, его товарищ подхватил пистолет сержанта и сделал один за другим три выстрела в бандита.

В результате "авторитет" получил четыре огнестрельных ранения, в том числе одно в голову, но остался жив благодаря своевременному прибытию медиков. Бандита и полицейского увезли в больницу на одной машине "скорой", сообщает газета.

Полиция Паттайи завела на "авторитета" дело по обвинению в покушении на убийство. Действия полицейских были признаны прокуратурой "не выходящими из рамок необходимой самообороны", говорится в сообщении.