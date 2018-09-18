Прокуроры обнаружили 90% денег, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а. Об этом председатель парламента Андриан Канду объявил на встрече, которую организовал в Вашингтоне Атлантический совет. Спикер подчеркнул, что были также установлены ответственные лица и получатели денег.
"Открыто более 45 уголовных дел, в которых фигурируют свыше 55 человек - некоторые арестованы, некоторые осуждены. Обнаружено 90% активов, сейчас занимаемся их возвращением. Это разная юрисдикция, разные процедуры, например, поручительные комиссии и другое. Дело продвигается, возможно, не так быстро, как мы ожидали", - сообщил председатель парламента Андриан Канду.
Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией объявила, что общий ущерб, нанесенный банковской системе Молдовы, превышает 10 с половиной миллиардов леев. Получатели девяти с половиной - установлены. Деньги поступили двум группировкам. Группа Гачкевича, возглавляемая бывшим руководителем Bаncа de Economii, получила свыше трех миллиардов леев. Еще шесть с половиной - получила группа "Филат, Платон, Шор".
В начале августа, журналисты zeppelin.md опубликовали аудиозапись, в которой Вячеслав Платон говорит своим адвокатам, что хотел развалить банковскую систему Молдовы и устроить финансовый коллапс. Журналисты подчеркивают, экспертиза подтвердила, что на записи голос Платона:
"Я мог сделать так, чтобы я здесь стал председателем. Я мог сделать, так чтобы банки остановились. Молдова просто бы остановилась. Банки не работают, люди деньги взять не могут, перечисления невозможны. Я просто не довел все это до конца. Я понимал, что возможно сделать так, чтобы я был неприкосновенен. Я не успел. Проблема возникла, и все встали, то есть мне не дали довести все до конца".
В апреле 2017 года Кишиневский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы по делу о хищениях из Banca de Economii.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове