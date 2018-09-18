Обнаружено 90% денег, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а

Прокуроры обнаружили 90% денег, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а. Об этом председатель парламента Андриан Канду объявил на встрече, которую организовал в Вашингтоне Атлантический совет. Спикер подчеркнул, что были также установлены ответственные лица и получатели денег.

"Открыто более 45 уголовных дел, в которых фигурируют свыше 55 человек - некоторые арестованы, некоторые осуждены. Обнаружено 90% активов, сейчас занимаемся их возвращением. Это разная юрисдикция, разные процедуры, например, поручительные комиссии и другое. Дело продвигается, возможно, не так быстро, как мы ожидали", - сообщил председатель парламента Андриан Канду.



Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией объявила, что общий ущерб, нанесенный банковской системе Молдовы, превышает 10 с половиной миллиардов леев. Получатели девяти с половиной - установлены. Деньги поступили двум группировкам. Группа Гачкевича, возглавляемая бывшим руководителем Bаncа de Economii, получила свыше трех миллиардов леев. Еще шесть с половиной - получила группа "Филат, Платон, Шор".



В начале августа, журналисты zeppelin.md опубликовали аудиозапись, в которой Вячеслав Платон говорит своим адвокатам, что хотел развалить банковскую систему Молдовы и устроить финансовый коллапс. Журналисты подчеркивают, экспертиза подтвердила, что на записи голос Платона:



"Я мог сделать так, чтобы я здесь стал председателем. Я мог сделать, так чтобы банки остановились. Молдова просто бы остановилась. Банки не работают, люди деньги взять не могут, перечисления невозможны. Я просто не довел все это до конца. Я понимал, что возможно сделать так, чтобы я был неприкосновенен. Я не успел. Проблема возникла, и все встали, то есть мне не дали довести все до конца".



В апреле 2017 года Кишиневский суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы по делу о хищениях из Banca de Economii.



