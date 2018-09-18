Потасовка на троллейбусной остановке в столице попала на видео

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором видно, как несколько мужчин повалили на землю и удерживают человека. Инцидент произошёл на троллейбусной остановке напротив педагогического университета имени Иона Крянгэ.

Как предположил автор видео, мужчина, которого задержали, попытался ограбить кого-то из пассажиров троллейбуса и был пойман с поличным, сообщает publika.md.

Другие пользователи высказали предположение, что мужчина не оплатил проезд.

Позже один из комментирующих сообщил, что речь идёт о конфликте между пассажирам, а версию о краже пользователь опроверг.