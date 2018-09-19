Хотя разочарование Евросоюза в правящей партии является необратимым, Брюссель поддерживает связь с Кишинёвом по оперативным аспектам реализации Соглашения об ассоциации и примерно 150 проектов по всей стране, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.
Официальная позиция ЕС относительно признания недействительными выборов в июне 2018 остаётся неизменной. Основное требование европейцев заключается в том, чтобы власти страны воплотили в жизнь волеизъявление жителей Кишинёва, для чего у них имеются все законодательные и административные инструменты, подчёркивает политолог.
Как полагает Дионис Ченуша, Евросоюз, конечно же, осознаёт, что желание Демократической партии „переиграть” признание выборов недействительными равно нулю, поскольку это создаст прецедент успешного применения рычагов влияния ЕС и обеспечит оппозиции крайне выгодное положение в канун выборов.
В то же время, любое вмешательство в решения о непризнании выборов подтвердит, что за решениями суда стояли власти страны, и вынудит пропагандистскую машину властей поменять свой публичный дискурс в условиях скорых парламентских выборов, считает политолог.
Настаивая на приоритетности признания выборов в Кишинёве, комментирует Дионис Ченуша, одновременно европейцы уклоняются от любых консенсусов с молдавской властью, которая пытается подменить предварительные политические условия получения макрофинансовой помощи выполнением секторальных условий.
Тем самым ЕС наращивает свою критическую риторику, что усложняет политический диалог на самом высоком уровне, не препятствуя при этом отраслевым техническим дискуссиям в рамках реализации Соглашения об ассоциации, отмечает политолог.
По его мнению, на самом деле принципиальность ЕС по вопросу о признании выборов недействительными является наиболее сильным и твёрдым сигналом из всех, которые исходили из Брюсселя до сих пор.
Как полагает политолог, во-первых, эта ситуация показывает, что Евросоюз может быть жёстким, когда совершено посягательство на основные принципы демократии. Нынешний кризис можно было бы предотвратить, если бы ЕС продемонстрировал жёсткую реакцию, в том числе приостановил макрофинансовую поддержку, ещё раньше, сразу после того, как молдавские власти ввели смешанную избирательную систему в 2017 году, подчёркивает Дионис Ченуша.
Во-вторых, продолжает он, критика европейцами непризнания выборов усиливает недоверие к властям, чем может воспользоваться оппозиция, в том числе путём сочетания собственных критических заявлений с заявлениями Брюсселя, пишет allmoldova.
Наконец, аргументирует политолог, ЕС готовит новую проверку для молдавских властей в виде проведения честных парламентских выборов. Под этим очень чётко подразумевается, что ЕС не потерпит повторения ситуации с непризнанием итогов голосования в Кишинёве.
Тем не менее, хотя европейская сторона желала бы предотвратить недавние опасные прецеденты, она не имеет рычагов, которые подтолкнули бы или заставили бы Кишинёв согласиться на необходимые поправки в избирательное законодательство, соответствующие передовому европейскому опыту, заключает Дионис Ченуша.
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Колумнист "КП" в Молдове