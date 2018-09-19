Проект резолюции, переданной в Сенат США: Россия должна вывести свои войска из Молдовы

Россия должна вывести свои войска и боеприпасы с территории Молдовы, в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках ОБСЕ, а также прекратить поддержку сепаратизма. Такое требование включает проект резолюции, переданной в Сенат США.

Документ, подготовленный сенатором Кристофером Кунсом, подтверждает поддержку суверенитета, независимости и целостности Молдовы. Стратегический диалог между США и нашей страной назван эффективным способом укрепления двусторонних отношений и помощи в проведении эффективных реформ, в том числе в области укрепления обороноспособности.

В проекте резолюции также выражается поддержка усилий по борьбе с дезинформацией в Восточной Европе. Госсекретарю США и организации USAID предлагается активнее способствовать реформам в юстиции и обеспечению энергобезопасности.

В эти дни с визитом в США находится председатель парламента Андриан Канду. Он принял участие в дебатах, организованных Атлантическим советом, и провел ряд встреч с представителями руководства США и международных организаций.