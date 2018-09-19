Прожиточный минимум в Молдове за год вырос на 1,6%

Прожиточный минимум составил в Молдове в первом полугодии 1895 леев на человека. Это более чем на полтора процентных пункта больше, чем в тот же период прошлого года.

Как отмечают статистики, в Кишиневе и Бельцах прожиточный минимум на десять процентов выше, чем в других городах - чуть боле двух тысяч леев. В селах этот показатель ниже - чуть более 1800 леев.

Размер минимальной потребительской корзины для мужчин трудоспособного возраста - почти 2177 леев, для женщин - 1837 леев.

Размер детской минимальной потребительской корзины - в среднем 1800 леев в месяц. Минимум трат на малышей до года составляет примерно 700 леев, на детей от шести до 17 лет - более двух тысяч леев.

Средний ежемесячный доход населения превысил в первом полугодии 2300 леев на человека. Средняя зарплата по экономике составила более шести тысяч леев в месяц, что в три раза больше прожиточного минимума.