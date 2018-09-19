Принимали наркотики в припаркованной машине: на Ботанике задержали двоих мужчин

Двоих молодых мужчин задержали прошлой ночью во время потребления наркотиков. Они принимали психотропные вещества в автомобиле, припаркованном на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника.

В машине полицейские обнаружили самодельный аппарат для приема наркотиков и пакетик с веществом, похожим на психотропное. Его отправили на экспертизу.

Одному из задержанных 22 года, другому 29. Оба - уроженцы Хынчешт. Им грозит наказание за хранение и потребление наркотиков.