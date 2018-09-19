Студенты Технического университета получили две тонны винограда для практических занятий по виноделию

Студенты Технического университета получили в подарок две тонны винограда для практических занятий по виноделию. Из каждой тонны получится примерно 750 литров белого вина.

"Тонна винограда сорта "Фетяска белая" и тонна "Фетяски королевской". Урожайность этих сортов - от 10 до 15 тонн на гектар", - говорит глава сельхозпредприятия Ион Урсу.

Студенты сами помогали грузить виноград перед транспортировкой.

Собранный виноград от 12 до 24 часов хранится в холодильной комнате при температуре минус два градуса. Это позволяет сохранить аромат, который должен ощущаться в будущем вине.

"Охлажденный виноград идет на переработку. Его размельчают. Надеемся получить хорошее вино", - сказал студент Ион Урсу.

"Это прекрасная возможность использовать имеющееся у нас оборудование и освоить все технологические этапы", - отметил студент Дан Попеску.

Винодельческие предприятия обещают молодым специалистам достойную зарплату и поддержку опытных технологов.

"Им нужно учиться настоящему производству, осваивать технологии, уметь использовать знания на практике. Мы нуждается в тех, кто сможет не только выращивать виноград, но и перерабатывать его. Зарплата у нас от шести до десяти тысяч леев и выше", - считает замдиректора винодельческого предприятия Анатолие Спиваченко.

"Студенты получают университете все необходимые знания. Потребность винодельческой отрасли Молдовы в технологах составляет примерно 25-30 специалистов в год", - отметил декан технологического факультета ТУМ Николае Таран.

В нынешнем году дипломы технологов-виноделов в Техническом университете получат 12 молодых специалистов.