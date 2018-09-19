В Украине за неделю корью заболели 440 человек, больше половины из них - дети

В Украине выросло число заболевших корью. Только за последнюю неделю инфекцию выявили у 440 пациентов, 253 из них - дети. Всего с начала этого года корью в соседней стране заболели свыше 30 тысяч человек. Было зарегистрировано 13 летальных исходов.

Сложная ситуация и в соседней Румынии. Там с начала года зафиксировали 15 267 случаев заболевания корью. 59 пациентов скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения, основная причина быстрого распространения инфекции - отказ родителей вакцинировать детей.

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