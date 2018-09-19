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Мать полуторамесячной девочки, которую нашли на обочине дороги у села Коржеуцы, могут лишить родительских прав
// фото: Pixabay
10:48, 19 Sep 2018
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17-ти летнюю мать, чей младенец внезапно оказался на обочине дороги, могут лишить родительских прав. И власти, и соцработник настроены начать этот процесс.

Говорят девушка не отличалась примерным поведением с тех пор, как вошла в подростковый возраст. И сиротой ее не назвать: отец - непьющий, работящий, крепкий хозяин, и сам в шоке от истории, приключившейся с его внучкой, передает canal3.

Мало того, он отрицает, что выгнал дочь искать мужа.

"Я ей как то сказал: не будешь слушаться - отведу назад к мужу, потому что она уже была замужем - и там оставлю. Но я не говорил, что выгоню ее из дома - это же мой ребенок!", - сказал отец девушки, Ион Паскарь.

По словам отца, в село к знакомым девушка сбежала, прихватив ребенка. А соц работник подтверждает - с ней это не впервые. Исчезала минимум раз в месяц, пропадала неизвестно где неделями. И училась так себе, и стойкими моральными принципами не обладала, и даже о беременности узнала случайно - на пятом месяце. Словом, вся в мать, которая бросила двоих детей на мужа и пропала.

"Ей было 8 лет, ее брату - 3 годика, когда их мать бросила потому что не хотела жить в семье, и отправилась искать счастья и денег по свету, её 10 лет все ищет, она других детей там родила - и тоже бросила",- сообщила соцработник, Ефросинья Кук.

"Эти дети с детства были проблемными, а как иначе если мать их бросила, отец один их растил?",- отметил примар, Ливиу Белтей.

К отцу претензий нет - непьющий, работает на местной ферме, дети не голодали, нужды не знали. Потому и не забрали детей в интернат, когда они остались без мамы. А вот с внучкой его все не так однозначно.

"Ну какое будущее такая мать может дать детям? Может, для ребенка будет лучше, если его заберут в центр размещения, со временем ее усыновят и она будет расти в достойной семье", подчеркнула соцработник, Еуфросинья Кук.

Напомним, накануне в полицию Бричанского района поступил звонок о том, что в одном из сел на обочине дороги найден завернутый в одеяло полуторамесячный младенец.

Малышку забрали в больницу, она в порядке. Мать нашлась через пару часов - 17-летняя девушка оказалась гостьей местной жительницы. По ее словам, она оставила малышку на хозяйку и пошла за спиртным.

По словам дочери хозяйки, горе мать ушла гулять с компанией. Как ребенок оказался на дороге ночью - неизвестно.




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