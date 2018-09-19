Первая женщина-полицейский из Молдовы прошла программу академии ФБР США

Первая женщина-полицейский из Молдовы прошла программу для лидеров Национальной академии ФБР США. Наряду с коллегами из 25 стран Кристина Скимбова одолевала новые знания, сидела ночами в библиотеке и упорно брала препятствия на занятиях по физической подготовке. Сейчас она признается: полученный опыт прибавил ей уверенности в себе.

Так в течение десяти недель начиналось каждое утро Кристины Скимбовой. Поначалу было непросто.

"У них физическая подготовка отличается от нашей. Она начинается с питания и зависит от ежедневных физических нагрузок. Я старалась равняться на коллег-мужчин и не отступала перед трудностями", - рассказала выпускница программы Академии ФБР США Кристина Скимбова.

До поступления на курсы Академии ФБР за плечами председателя Ассоциации женщин-полицейских был 20-летний опыт работы в правоохранительных органах Молдовы. Хорошее знание английского языка помогло Кристине Скимбовой успешно освоить программу дополнительной подготовки в США.

"Занятия заканчивались в 17 часов, потом у нас было свободное время. Но мы проводили его в библиотеке или за выполнением домашнего задания. Предметы были довольно сложные, все на английском", - добавила выпускница программы Академии ФБР США Кристина Скимбова.

Кристина обрела уважение заокеанских коллег не только благодаря упорству и целеустремленности, но и кулинарным талантам. Национальные молдавские блюда она приготовила для Международной ночи, которую традиционно проводят в Академии ФБР.

"Сегодня американцы испробуют наше национальное угощение - плацинды с брынзой. Практически готово".

Молдавское блюдо пришлось по вкусу - через десять минут на столе ничего не осталось.

"Мы гордимся, что Кристина прошла отбор. Одна из наших стратегий - увеличить число женщин в полиции. Думаю, что пример Кристины подстегнут девушек к поступлению на работу в полиции", - поделился начальник ГИП Александр Пынзарь.

Впрочем, и сейчас уже есть немало желающих повторить успех Кристины Скимбовой.

"Кристина стала первой, и это стимулирует нас, женщин-полицейских, испытать свои силы и попробовать поступить на курсы ФБР. Мы уже решили пройти интенсивные курсы английского языка", - говорит старший следователь Родика Бостэникэ.

В программе лидерства Академии ФБР, рассчитанной на два с половиной месяца, участвовали более 200 полицейских из 25 стран.