Разбивает двери топором: буйный сосед держит в страхе жильцов новостройки на Буюканах

Буйный сосед держит в страхе весь дом на Буюканах. Жильцы жалуются, что мужчина проживающий в одной из квартир пугает детей, разбивает двери топором или расхаживает в чем мать родила по подъезду.

На первый взгляд он совершенно нормальный человек, однако в моменты нервного обострения, он держит в страхе весь подъезд. Измученные люди не раз обращались в полицию, однако штрафы не пугают дебошира.

"Уже больше года мы живем в такой обстановке. Боимся выходить с детьми на улицу, боимся входить в подъезд из-за одного человека с неадекватным поведением".



"Его надо изолировать от людей. У нас есть маленькие дети, которые поднимаются без лифта, а если с ними не дай Бог что-то случится? Мы не знаем, что у него в голове, он гуляет с топором на плече с первого по девятый этаж".



”Мы все в постоянном стрессе, чтобы кто-то не встретился с ним на лестнице или в лифте, или когда выходим в детьми на площадку".



Администратор дома говорит, что мужчина купил квартиру после того, как приехал с заработков. И все с ним было в порядке, до прошлого лета.



”Смотришь на него - обычный человек, но бывает время, когда он становится агрессивным. Проявляет её и в отношении детей и женщин. Он обвиняет соседей, в том, что что они ночью зашли к нему к квартиру, подсыпали ему что-то в пищу из-за чего он не может пойти к девушкам", сказал администратор дома, Игорь Тер.



Самого виновника беспокойства найти не удалось, чтобы получить комментарий, передает canal3.

37-летнего буйного соседа полиция штрафовала уже не раз.



"В отношении него было возбуждено уголовное дело о статье 287, хулиганство. Также назначена психиатрическая экспертиза, и мы ждем заключения врача, чтобы определить, является ли 37-летний мужчина психически больным или имеет какое-то расстройство", заявила пресс-секретарь столичной полиции, Наталья Стати.