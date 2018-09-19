Маршрутка сбила девушка на пешеходном переходе в столице

Маршрутка №124 сбила сегодня утром пешехода на пересечении столичных улиц Тудор Владимиреску и Ион Крянгэ. Никто из пассажиров микроавтобуса в ДТП не пострадал, а переходившую перекресток 19-летнюю девушку доставили в Больницу сокрой помощи.

"Она стояла вот здесь, говорила по телефону и смотрела в ту сторону. Я готовился повернуть. Видите, что здесь творится, а она стала переходить дорогу, даже не осмотревшись. Не я ее сбил, а она угодила под колеса", - рассказал водитель Валериу Урсу.

По словам врачей, пострадавшая получила незначительные ушибы.

"У пациентки ушиб левой ноги. Ей окажут необходимую медицинскую помощь, и если ухудшений состояния не будет, выпишут", - сообщила пресс-секретарь ИСМП Кристина Горе.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.