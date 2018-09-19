Жителям Бельц запустили бесплатный онлайн-курс изучения румынского языка

Бесплатные онлайн-курсы по румынскому языку для жителей Бельц запустила Национальная ассоциация европейских тренеров. Обучающие программы составлены, как для начинающих, так и для тех, у кого уже есть навыки, а также рассчитаны на участников разных возрастов.

"Программа дистанционного обучения включает тест, который позволяет самостоятельно определить уровень знаний, а также письменные задания и наработку разговорных навыков", - говорит директор ANTEM Лучия Куку.

Раз в две недели для участников курсов организуют видеоконференции. По окончанию обучения они получат сертификат европейского образца.

"Считаю, что такая возможность должна быть у каждого, кто живет в Молдове, ведь мы должны знать и общаться на государственном языке".

"На мой взгляд, это очень важный проект. В этом году мне предстоит экзамен по румынскому языку на степень бакалавра".

"Каждый в нашей стране должен владеть румынским языком. Тот, кто хочет учиться, с легкостью сможет овладеть им дистанционно".

Учителя тоже приветствуют появление такого онлайн-проекта.

"Это существенное подспорье для учеников. Ведь в программе школьного образования этому предмету выделено всего четыре часа в неделю".

"Уверена, что проект поможет ученикам усовершенствовать знания, успешно сдать экзамены и интегрироваться в общество".

Проект Национальной ассоциации европейских тренеров финансируется Министерство образования в рамках программы грантов для молодежи.