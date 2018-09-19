Молдавская полиция намерена перенять благородную инициативу немецких правоохранителей

Заместителя главы генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюк впечатлила благородная инициатива полицейских Германии. Они дарят игрушки детям, морально пострадавших от случаев насилия в семье или попавших в тяжелые ДТП.

- Еще одна замечательная вещь, которую я наблюдал во время своего рабочего визита в Германию, это то, что в таких ситуациях каждая патрульная машина оборудована не только всем необходимым для расследования правонарушения, но также обеспечена игрушками для случаев, произошедших с детьми, - написал Кавкалюк на своей странице в Фэйсбуке.

- Кроме выполнения своих профессиональных обязанностей, первое, что делают полицейские после того, как обеспечена безопасность жертв, это дарят игрушку детям, пострадавшим морально, для того, чтобы они забыли о негативных эмоциях или чтобы снизить уровень этих эмоций, - цитирует kp.md.

Фото: соцсети

Георгий Кавкалюк хотел бы, чтобы эта инициатива была внедрена и в Молдове.

- Считаю, что эта инициатива хорошая и может быть внедрена у нас. Она поможет снизить последствия негативных обстоятельств, в которые может попасть любой ребенок в нашей стране. Поскольку важно показать это на своем примере, я подарю первые игрушки для обеспечения патрульных автомобилей и машин Бюро оперативного реагирования Управления полиции муниципия Кишинева, - подытожил Георгий Кавкалюк.

Фото: соцсети