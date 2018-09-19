Власти английского города Ипсвич нашли источник жуткого ночного пения, которое почти год пугало местную жительницу. Об этом сообщает издание The Independent.
Элис Рэндл (Alice Randle), живущая на окраине Ипсвича, утверждает, что впервые услышала его в прошлом сентябре. Глубокой ночью с улицы донесся детский голос, тихонько напевающий колыбельную про ливень и старика, который ударился головой и не смог проснуться. По словам женщины, больше всего это напоминало фильм ужасов про Фредди Крюгера, пишет lenta.ru.
С тех пор жуткая песня звучала каждую ночь. Чаще всего ее было слышно между двумя и четырьмя часами ночи. Иногда она не умолкала много часов подряд. Сначала Рэндл терпела, потом пыталась отыскать источник пения самостоятельно и наконец пожаловалась местным властям. По ее вызовам несколько раз отправляли команду быстрого реагирования, но к их прибытию неизменно воцарялась тишина.
10 сентября песня раздалась в 11:15. На этот раз команде, которую прислали местные власти, удалось ее застать. Они взялись за работу и вскоре выяснили, что она играет на складе в нескольких сотнях метрах от дома Рэндл.
Владелец склада объяснил, что песня должна была включаться при срабатывании датчиков движения, чтобы отпугнуть воров. Она стала играть каждую ночь из-за пауков, которые развелись на его территории, опутали датчики паутиной и вызывали ложные срабатывания.
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Колумнист "КП" в Молдове