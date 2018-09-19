После обнаружения погибших кабанов власти Валлонии на месяц запретили посещать лесные зоны на юге коммуны Эталь, находящейся вблизи границы с Францией и Люксембургом. По оценке экспертов, гибель кабанов в регионе может носить массовый характер: вирусом АЧС могут быть заражены от одного десятка до 400 диких кабанов.

Ранее власти Валлонии запретили охоту и кормление животных в лесах Эталь.

Эксперты ветеринарно-санитарной службы Бельгии совместно с экспертами ЕС проверяют поголовье свиноводческих ферм в Валлонии на наличие заболевания АЧС.

Министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм ранее заверил, что вирус АЧС не несет угрозу здоровью человека. Однако эффективной вакцины против АЧС пока не создано. Вирус может легко передаваться от одного животного другому, угрожая поголовью свиноферм.

Как отмечало федеральное агентство Бельгии по безопасности продовольственной сети (Afsca), гибель диких животных подтверждает, что вирус АЧС, очаги которого были зарегистрированы в Восточной Европе, распространяется на западную часть континента. Случаи заболевания АЧС ранее были установлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Болгарии, а так же и в Молдове.



