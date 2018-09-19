Япония, Сингапур и ЮАР пополнили список третьих стран, приостановивших импорт свинины из Бельгии из-за африканской чумы свиней (АЧС).
Ранее от закупок мяса и живых свиней в Бельгии из-за пяти погибших здесь от АЧС диких кабанов отказались Китай, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Мексика и Белоруссия. Помимо этого, Украина, Китай, Южная Корея, Белоруссия и Сербия приостановили импорт из Бельгии продуктов кормления свиней. Однако в королевстве до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания у поголовья свиноводческих ферм, сообщает РИА Новости.
"Условием возобновления импорта для этих стран является полное снятие угрозы распространения вируса АЧС в Бельгии", — сказал собеседник агентства.
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Колумнист "КП" в Молдове