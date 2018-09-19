Ураган Флоренс в США: число жертв возросло до 35 человек

В США жертвами урагана Флоренс, который обрушился на юго-восточное побережье страны, стали уже 35 человека. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает Радио Свобода.

"По меньшей мере, 26 человек погибли в Северной Каролине и шесть в Южной Каролине. Один человек погиб в Вирджинии", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, более 1100 дорог перекрыто и несколько портов, пишет Корреспондент.

Также в Каролине 16 рек достигли больших этапов наводнения. На Каролину обрушилось больше 30 триллионов литров дождя.

Напомним, ураган Флоренс обрушился на атлантическое побережье США 14 сентября и сразу же начал ослабевать. Сейчас он классифицируется как пост-тропический циклон, однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений.