В Ирландии наркоманы помыли шприцы в святой воде

В ирландском городке Лимерик несколько неизвестных вымыли шприцы в купели со святой водой в соборе Святого Иоанна. Об этом сообщает The Sun.

Священник собора подтвердил случившееся. В инциденте подозревают наркоманов, которые часто принимают вещества в соседней с церковью лечебнице, передает Корреспондент.

Ранее полиция города задержала наркомана, который пытался вымыть шприцы в святой воде в купели церкви. Работники больницы возле собора Святого Иоанна также опасаются за свою безопасность.

Наркоманы часто пробираются в помещение лечебницы. А недавно работники нашли следы крови на стенах.