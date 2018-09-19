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В Ирландии наркоманы помыли шприцы в святой воде
// фото: РИА Новости
11:37, 19 Sep 2018
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В ирландском городке Лимерик несколько неизвестных вымыли шприцы в купели со святой водой в соборе Святого Иоанна. Об этом сообщает The Sun.

Священник собора подтвердил случившееся. В инциденте подозревают наркоманов, которые часто принимают вещества в соседней с церковью лечебнице, передает Корреспондент.

Ранее полиция города задержала наркомана, который пытался вымыть шприцы в святой воде в купели церкви. Работники больницы возле собора Святого Иоанна также опасаются за свою безопасность.

Наркоманы часто пробираются в помещение лечебницы. А недавно работники нашли следы крови на стенах.




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